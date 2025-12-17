A provável escalação do PSG contra o Flamengo 

Brasileiro Marquinhos é dúvida, mas deve começar o jogo. FRANCK FIFE / AFP

O PSG entra em campo nesta quarta-feira (17), às 14h, contra o Flamengo pela final da Copa Intercontinental. O jogo ocorre no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

O técnico Luis Henrique terá a ausência certa de Hakimi. O lateral-direito se recupera de lesão e não viajou ao Catar.

Além disso, o clube tem duas dúvidas. O zagueiro Marquinhos, recuperado de lesão na coxa, deve começar jogando no Catar. Enquanto Dembelé, desfalque nos últimos dois jogos da equipe francesa, deve iniciar no banco.

Assim, o PSG deve entrar em campo com Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.