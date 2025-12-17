A provável escalação do Flamengo contra o PSG 

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), às 14h, contra o PSG pela final da Copa Intercontinental. O jogo ocorre no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.
O técnico Filipe Luís tem dúvidas na defesa e no ataque. Na zaga, Léo Ortiz foi titular contra o Cruz Azul, mas foi para o banco no confronto contra o Pyramids. O camisa 3 briga por vaga com Danilo.
No setor ofensivo, Everton Cebolinha começou contra a equipe egípcia, mas ainda está atrás na hierarquia em relação a Bruno Henrique e Plata.
Assim, o Rubro-Negro deve entrar em campo com Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (Cebolinha) e Bruno Henrique.
O time carioca vem de duas vitórias na Copa Intercontinental. Primeiro, venceu o Cruz Azul por 2 a 1. Depois, superou o Pyramids por 2 a 0.