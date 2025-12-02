"A mudança de patamar do Flamengo ocorre por causa do Filipe Luís": podcast analisa o primeiro brasileiro tetra da Libertadores

Filipe Luís conquistou seu quarto título como treinador do Flamengo em pouco mais de um ano no cargo. Luis Acosta / AFP

O tetracampeonato da Libertadores colocou o Flamengo em um patamar raramente alcançado por clubes sul-americanos, consolidando uma era de protagonismo continental.

O novo episódio do podcast Mapa da Copa analisa a recente conquista e o papel do treinador Filipe Luiz, que ainda jovem, já coloca o seu nome na história do clube carioca.

Mais do que ampliar a coleção de títulos, a conquista reforçou um projeto esportivo que combina investimento pesado, elenco estrelado e estabilidade estrutural.

Ao erguer a taça pela quarta vez, o Rubro-Negro amplia sua influência esportiva e econômica no continente, alimentando a discussão: o Flamengo já vive um nível de hegemonia capaz de mudar definitivamente o seu patamar na história da Libertadores?

Assista ao Mapa da Copa

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana sobre a Libertadores da América, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.