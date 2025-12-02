Esportes

"A mudança de patamar do Flamengo ocorre por causa do Filipe Luís": podcast analisa o primeiro brasileiro tetra da Libertadores

A conquista reforçou um projeto esportivo que combina investimento pesado, elenco estrelado e estabilidade estrutural

