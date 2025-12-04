Jonathan Taylor teve queda de desempenho pelo Colts. ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O Indianapolis Colts tinha a melhor campanha da NFL após oito semanas (7-1), seu ataque estava arrasador e as esperanças de uma longa jornada nos playoffs eram mais do que justificadas. Parecia um retorno à era de Peyton Manning, quando os Colts estavam anualmente na disputa pelo Super Bowl.

Um mês depois, os Colts estão em crise, tendo perdido três dos últimos quatro jogos. Seu ataque voltou à realidade e a classificação para os playoffs já não é garantida.

Enquanto isso, o Jacksonville Jaguars continua encontrando maneiras de vencer mesmo sem um ataque aéreo dominante, e a defesa do Houston Texans pode competir com qualquer um.

O novo episódio do PrimeCast analisa a disputa pela divisão.

Assista ao PrimeCast

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, além do site e aplicativo de GZH .

Confira a tabela da NFL