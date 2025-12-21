21ª edição do Jogo das Estrelas acontece hoje no Maracanã; confira horário e transmissão

Zico realiza o Jogo das Estrelas desde 2004. Cris Dissat / DC Press/fimdejogo.com.br/Divulgação

A 21ª edição do Jogo das Estrelas acontece neste sábado (27), às 16h, no Maracanã. O tradicional evento organizado por Zico contará com a participação de Jorginho e Arrascaeta, campeões do Brasileirão e da Libertadores pelo Flamengo, Breno Bidon, vencedor da Copa do Brasil com o Corinthians, e de Romário. Neste ano, a abertura do jogo ficará por conta da escola de samba Portela.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos pelo site do evento. O acesso ao estádio será exclusivamente por biometria facial, conforme regulamentação vigente. Os preços variam: setores Sul e Norte a partir de R$ 50, setor Leste por R$ 80 e setor Oeste inferior a R$ 100. Todos os setores possuem meia-entrada. Os portões abrem às 14h, o Jogo dos Artistas começa às 16h e a partida principal às 18h30min. O Sportv fará a transmissão ao vivo.

— Tem uma finalidade que é a beneficência, e a gente fica feliz de poder ver todos esses grandes profissionais com prazer e felicidade de poder ir lá e brincar um pouco, se divertir — afirmou Zico em entrevista ao ge.

Sobre a partida

Quando: sábado (27)

Horário: a partir das 16h

Onde: Maracanã

Onde assistir: transmissão ao vivo no Sportv

Confira todos os nomes que estarão presentes na 21ª edição