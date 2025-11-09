Zâmbia x Brasil pela Copa do Mundo sub-17: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Zâmbia e Brasil se enfrentam pela Copa do Mundo sub-17. Arte ZH

A seleção brasileira sub-17 enfrenta a Zâmbia nesta segunda-feira (10), às 11h45min (horário de Brasília), no Aspire Zone Stadium, em Doha, no Catar.

O duelo é válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo sub-17.

Escalações para Zâmbia x Brasil

Zâmbia: Chitambala; Mwape, Banda, Sibeene e Kalimina; Chilemu, Mwale e Phiri; Chipelu, Simute e Nyirongo. Técnico: Nduwa Makinka.

Brasil: João Pedro; Angelo Candido, Luis Eduardo, Vitor Hugo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais; Ruan Pablo, Kayke e Dell. Técnico: Dudu Patetuci.

Arbitragem para Zâmbia x Brasil

Ben Aukwai (SOL), auxiliado por Malaetala Salanoa (SAM) e Garet Sheehan (NZL).

Onde assistir a Zâmbia x Brasil

SporTV 2, CazéTV, Globoplay e Fifa+ anunciam a transmissão.

Fórmula de disputa da Copa do Mundo sub-17

A competição vai até 27 de novembro, no Catar, e marca nova era para o torneio: assim como na edição principal, pela primeira vez terá 48 seleções.

Os países foram distribuídos em 12 grupos com quatro times cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro da chave, e avançam ao mata-mata os dois melhores de cada grupo, além dos oito melhores terceiros.