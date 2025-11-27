Yuri Romão renuncia à presidência do Sport, e clube terá novas eleições

Yuri Romão deu um ponto final em seu mandato de presidente à frente do Sport. O dirigente protocolou, no início da tarde desta quinta-feira, uma carta de renúncia junto ao Conselho Deliberativo do clube. Nela, ele afirma que sairá do comando no dia 12 de dezembro.

O vice-presidente, Raphael Campos, também comunicou a renúncia ao cargo. Com isso, novas eleições no Sport serão convocadas. No documento, Yuri Romão assumiu os erros cometidos por sua gestão, e fez um pedido de desculpas à toda torcida.

"Assumo a responsabilidade pelos erros e pelas decisões que não produziram o esperado resultado esportivo nessa temporada. Sei do sofrimento e peço desculpas aos torcedores, atletas, funcionários e a todos que depositaram confiança em nossa gestão", afirmou o dirigente.

"Reconheço que, em alguns momentos, perdemos a conexão com as arquibancadas e lamento profundamente ter, em parte, frustrado esse vínculo", completou.

O vice-presidente, Raphael Campos, também oficializou sua saída junto a Yuri Romão. "O cenário bélico em que a política do clube se transformou tornou insustentável a continuidade da jornada que iniciei ao lado do Presidente Yuri Romão", escreveu, em sua carta.

"Saio com o sentimento de quem tentou, com toda a força, ajudar o Sport a reencontrar o seu caminho. Peço desculpas se em algum momento falhei", completou.