Yuri Alberto diz que sonha em voltar à Europa e mira estar na lista de Ancelotti para a Copa

Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 do Corinthians sobre o São Paulo na quinta-feira, Yuri Alberto afirmou que tem o sonho de voltar a jogar no futebol europeu. O atleta teve uma passagem pelo Zenit, da Rússia, nos anos de 2022 e 2023.
O atacante possui contrato com o Corinthians até o mês de julho de 2030. A multa rescisória é de R$ 500 milhões para o mercado nacional e cerca de R$ 650 milhões para o exterior.
Nos últimos dias, o nome de Yuri Alberto foi ligado à Roma, da Itália. O Wolverhampton, da Inglaterra, foi outro clube que já demonstrou interesse no jogador.
"É o meu grande sonho (voltar ao futebol europeu). Mas também estou feliz aqui pelo momento que vivemos e o objetivo de conquistar grandes títulos. Mas também tenho o sonho de voltar para a Europa", disse Yuri Alberto em entrevista ao jornal "As", da Espanha.
"Quando fui para o Zenit era uma boa ideia, uma boa porta de entrada para a Europa, mas lamentavelmente o que aconteceu acabou freando esse sonho. Estreei na Europa League, foi muito especial jogar contra o Betis. Mas sim, meu grande sonho é voltar para a Europa e, se Deus quiser, jogar a Liga dos Campeões", prosseguiu o atacante.
Yuri Alberto já teve passagem pela seleção brasileira, em 2023. O atacante ainda não teve chances com o atual técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, mas nutre esperanças de estar na lista da Copa do Mundo de 2026.
"Até março são cinco meses para lutar. Acho que tenho tempo. Tenho que retomar minha melhor fase, meu melhor momento, voltar a encontrar o melhor Yuri Alberto dentro de campo. Sei que, junto da torcida corintiana, posso estar mais próximo de realizar o grande sonho de disputar uma Copa do Mundo", afirmou.
Yuri Alberto descreveu as virtudes que podem chamar a atenção de Carlo Ancelotti. "Creio que o Brasil já jogou dessa forma, com vários atacantes, não somente com um jogador de referência. Creio que poderia potencializar as características do ataque da seleção. Tenho uma boa característica: sou agressivo, ataco muito em profundidade. Quando jogo com um segundo atacante, posso dividir essa responsabilidade e obrigar os defensores a prestarem atenção no outro, me deixando mais espaço para atacar", explicou Yuri Alberto.