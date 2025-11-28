Willian Lima termina em sétimo no Grand Slam de Judô de Abu Dhabi

Willian Lima (E) perdeu para Chopanov (D) nas quartas de final. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

A penúltima etapa da temporada do Circuito Mundial de Judô teve início nesta sexta-feira (28), com a abertura do Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Vice-campeão olímpico da categoria meio-leve (até 66 kg), Willian Lima foi o único representante do Brasil no dia.

Número 17 do ranking mundial, o judoca do Pinheiros (SP) acabou na sétima posição. Esta foi a primeira competição dele nos 66kg desde que voltou aos tatames após se recuperar da cirurgia no ombro esquerdo. Antes, ele disputou duas competições na categoria leve (até 73kg): o Grand Prix de Lima e o Troféu Brasil.

Em sua luta de estreia, ele venceu Sukhrob Boqiev. O barenita foi desclassificado a oito segundos do final, após receber sua terceira punição (shidô).

Já nas oitavas de final, Willian encarou Rashad Yelkiyev, 20º do mundo. O azeri venceu no golden score (prorrogação), com um waza-ari, quando os dois estavam pendurados com duas punições.

Com a vitória, Willian Lima enfrentou nas quartas de final o nono do ranking, Murad Chopanov. O russo levou a melhor com um ippon aos dois minutos e 51 segundos.

Sem chances de disputar a medalha de ouro, o brasileiro foi para a repescagem, em que acabou superado por David García Torne, 15º na classificação mundial. O espanhol obteve um ippon a três segundos do final da luta.

No sábado (29), mais dois brasileiros irão competir em Abhu Dhabi. Os medalhistas olímpicos Rafaela Silva (-63kg) e Daniel Cargnin (-73kg) subirão no tatame.

As preliminares estão marcadas para às 3h30min (de Brasília), com transmissão pela judotv.com . Já o bloco final, que começa às 10h, terá transmissão com imagens na Cazé TV, Time Brasil TV e Sportv.