Wiggins decide com enterrada no fim da prorrogação e Miami Heat derrota Cavaliers na NBA

Em partida que valeu um confronto direto pela parte de cima da tabela da Conferência Leste da NBA, o Miami Heat precisou da prorrogação na noite desta segunda-feira para derrotar o Cleveland Cavaliers por 140 a 138. O duelo, que ganhou contornos dramáticos em seu final, foi decidido com uma enterrada de Andrew Wiggins a 0,4 segundos do fim, no Kaseya Center.
No lance, o ala recebeu um passe aéreo e definiu a partida no estouro do cronômetro. Ele saiu de um bloqueio, se livrou do marcador e partiu para a enterrada fazendo a festa da sua torcida.
O resultado positivo consolidou a boa campanha da franquia de Miami, que ocupa a terceira posição no lado Leste. O Cleveland, que também teve uma bela atuação, aparece logo atrás, no quarto posto.
No jogo, o cestinha da partida foi Norman Powel, que anotou 33 pontos. Além de Wiggins, que terminou como destaque pela cesta decisiva, o Miami contou também com a disposição do pivô Kel'el Ware, detentor de 20 rebotes. No Cleveland, Donovan Mitchell assinalou um 'double-double' com 28 pontos e 15 rebotes e liderou a pontuação da sua equipe na partida.
WEMBANYAMA FAZ CESTA DE TRÊS NO FIM E GARANTE VITÓRIA DOS SPURS
Com uma vitória memorável e uma excelente atuação de Victor Wembanyama, principalmente no último quarto, o San Antonio Spurs derrotou de virada o Chicago Bulls por 121 a 117 no United Center e chegou à vice-liderança da Conferência Oeste da NBA.
O triunfo foi capitaneado pelo pivô francês, que emplacou uma cesta de três pontos no último minuto, enterrando qualquer chance de resultado positivo por parte dos anfitriões. Ao marcar 18 dos seus 38 pontos no período derradeiro, o gigante de 2,21 m não só deixou a quadra como o cestinha, mas também alcançou uma marca importante.
Ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA com pelo menos 35 pontos, dez rebotes, cinco assistências, cinco tocos e cinco bolas de três pontos anotados. No duelo desta segunda, contra o Chicago Bulls,o francês não poupou energia e pegou 12 rebotes, além de acertar seis bolas triplas.
Pelo lado do adversário, que entrou desfalcado de Josh Giddey (lesão no tornozelo), o destaque ficou por conta de Kevin Huerter (23), o maior pontuador de sua equipe. Com o revés, a franquia de Chicago ocupa agora o sexto lugar na Conferência Leste.
LAKERS VENCEM SOB O COMANDO DE LUKA DONCIC
O Los Angeles Lakers não levou em conta o fato de atuar fora de casa na rodada desta segunda-feira e conquistou mais um resultado positivo na NBA ao superar o Charlotte Hornets por 121 a 111 em partida realizada no Spectrum Center.
O protagonista mais uma vez foi o esloveno Luka Doncic, que esbanjou eficiência ao anotar 38 pontos e comandar a sua equipe na quadra. O armador converteu 14 dos 28 arremessos que arriscou e acertou ainda cinco bolas triplas. Dos sete jogos que disputou até aqui, esta foi a sua quarta maior pontuação.
Nos Hornets, o protagonismo ficou para Miles Briges, que fez 34 pontos e pegou oito rebotes. Ele teve a ajuda de Kon Knuepel, (19 pontos, pegou dez rebotes e fez nove assistências). No entanto, a franquia perdeu intensidade no fim e amargou o revés diante de sua torcida.
Na classificação, os Lakers se mantêm na parte de cima da tabela. Com oito triunfos em 11 jornadas e está em quarto lugar no Oeste. Já seu adversário continua com uma campanha ruim, tem três vitórias, sofreu sete derrotas e aparece no 12º posto da Conferência Leste.
Confira os jogos da noite desta segunda-feira na NBA:
Charlotte Hornets111 x 121 Los Angeles Lakers
Detroit Pistons 137 x 135 Washington Wizards
Orlando Magic 115 x 112 Portland Trail Blazers
Miami Heat 140 x 138 Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls 117 x 121 San Antonio Spurs
Dallas Mavericks 114 x 116 Milwaukee Bucks
Phoenix Suns 121 x 98 New Orleans Pelicans
Utah Jazz 113 x 120 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers 102 x 105 Atlanta Hawks
Acompanhe as partidas da noite desta terça-feira:
Brooklyn Nets x Toronto Raptors
New York Knicks x Memphis Grizzlies
Philadelphia 76ers x Boston Cetics
Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors
Utah Jazz x Indiana Pacers
Sacramento Kings x Denver Nuggets