Weverton avança em recuperação e volta a treinar com bola no Palmeiras

O goleiro Weverton foi a novidade no treinamento do Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. Fora do time há quase um mês após sofrer uma fissura no nosso da mão direita, ele realizou uma atividade em separado e trabalhou com bola.

Neste período, o reserva Carlos Miguel assumiu o posto de titular da equipe e deve ser o titular no compromisso deste sábado, diante do Santos, na Vila Belmiro, em compromisso adiado do Campeonato Brasileiro.

O atacante Paulinho e o meio-campista Lucas Evangelista, que se recuperam de cirurgias na perna e coxa direita, respectivamente, seguiram tratamento na parte interna da Academia.

Werverton deve dar sequência ao seu processo de readaptação ao time durante a próxima semana. Líder do Nacional com 68 pontos, mesma pontuação do Flamengo, o time paulista figura em primeiro pelos critérios de desempate (tem uma vitória a mais do que o rival.

Na atividade desta quinta-feira, o técnico português Abel Ferreira não pode contar com os convocados Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vítor Roque.