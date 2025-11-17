Wesley será titular na lateral-direita do Brasil contra a Tunísia, diz Ancelotti

O lateral-direito Wesley, jogador da Roma, aparece como novidade no onze inicial do Brasil para o amistoso de terça-feira contra a Tunísia, anunciou nesta segunda-feira (17) o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Wesley, de 22 anos, foi o escolhido para este jogo em Lille, França, para ocupar a vaga deixada na defesa por Gabriel Magalhães, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita no amistoso vencido por 2 a 0 pelo Brasil no sábado contra o Senegal.

"Infelizmente, tivemos a lesão de Gabriel, vamos com a entrada de Wesley no lado direito. Queremos seguir [contra a Tunísia] a mesma dinâmica do jogo contra Senegal, foi um jogo bonito, que gostamos, com atitude, intensidade e qualidade", disse Ancelotti em coletiva de imprensa.

Éder Militão, então, será deslocado para a zaga para acompanhar o capitão Marquinhos.

"É uma equipe que temos que respeitar", afirmou sobre a Tunísia no próximo jogo em preparação para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Para ganhar, temos que jogar no nosso melhor nível", acrescentou.

O treinador brincou sobre os elogios recebidos pela Seleção, em uma pergunta que a qualificava como "um monstro" que despertou sob seu comando, em um ciclo iniciado em junho.

"Habitualmente, de um 'monstro' se tem medo. Isso é importante", declarou dando risadas. "Não despertamos nada. Estamos trabalhando para chegar na melhor condição possível na Copa do Mundo".

Como vem ocorrendo desde que assumiu o cargo, a ausência de Neymar foi tema da conversa.

"O Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora ele tem seis meses para chegar à lista final", falou Ancelotti sobre o atacante do Santos de 33 anos que voltou a jogar após ficar parado por lesão.

Maior artilheiro do Brasil, com 79 gols, o astro jogou o último dos seus 128 jogos com a "Amarelinha" em 17 de outubro de 2023.