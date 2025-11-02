Vôlei Renata, de Campinas, assume vice-liderança da Superliga masculina

Jogadores de Campinas comemoram ponto. Pedro Teixeira / Vôlei Renata/Divulgação

O Vôlei Renata conquistou sua segunda vitória em três rodadas da Superliga masculina. Em jogo válido pela terceira rodada, na noite de sábado (1º), o time de Campinas venceu o São José Vôlei (SP), fora de casa, por 3 a 1 (25/18, 25/22, 21/25 e 25/22).

Após perder para o Goiás, na rodada anterior, a equipe do técnico argentino Horacio Dileo se impôs ao time de São José dos Campos, que agora acumula três derrotas.

Com 21 acertos, o oposto argentino Bruno Lima foi eleito o melhor em quadra e faturou o troféu Viva Vôlei.

— Acho que fizemos um bom jogo, principalmente nos dois primeiros sets. No terceiro set demos uma chance para eles e eles aproveitaram, eles cresceram um pouco mais e nos colocaram em dificuldade. No último set entramos bem mais concentrados e acho que foi o diferencial para ganharmos o jogo — disse o medalhista olímpico de bronze em Tóquio-2020.

Outros resultados do sábado:

Joinville Vôlei (SC) 1 x 3 Suzano Vôlei (SP) - 15/25, 25/23, 18/25 e 21/25

Goiás (GO) 3 x 1 JF Vôlei (MG) - 23/25, 25/17, 25/21 e 25/18



