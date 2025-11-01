Vojvoda elogia volta de Neymar, mas não o garante contra Palmeiras: 'Vou conversar com ele'

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, afirmou que o retorno de Neymar no empate em 1 a 1 com o Fortaleza neste sábado na Vila Belmiro após quase 50 dias afastado dos campos foi melhor do que ele esperava, mas não garantiu a participação do camisa 10 contra o Palmeiras no Allianz Parque, na quinta-feira.

"Neymar entrou bem, eu esperava um pouco mais abaixo do que vi. Tinha poucos treinamentos", afirmou o técnico, que o colocou no jogo aos 21 minutos do segundo tempo. "Demonstrou qualidade, personalidade, tirou a pressão de todo mundo, carregou sozinho, para que nosso jogo conseguisse fluir."

Depois de elogiar Neymar, Vojvoda afirmou que vai exigir mais do jogador. "Vamos precisar dele", afirmou. A projeção inicial era que ele jogasse 10 ou 15 minutos, e a decisão de relacioná-lo para o jogo deste sábado aconteceu após uma conversa na qual ele pediu para voltar. "Recebi o feedback de que ele estava bem, de que queria jogar. Provamos num treino curto. Eu tomei a decisão e essa decisão foi facilitada por ele."

Sobre a possível escalação contra o Palmeiras, o técnico argentino disse que vai voltar a conversar com o jogador. "O melhor que pode fazer o técnico é escutá-lo. Sabemos que não é mais um, é um jogador muito importante não somente para o Santos, mas para o mundo do futebol", disse o técnico, citando outro aspecto do confronto no Allianz Parque. "Sabemos a realidade do gramado sintético. Eu quero Neymar até o fim do ano."

O camisa 10 santista acelerou seu retorno, contrariando a recomendação do departamento médico. A programação previa mais uma semana de trabalhos físicos para enfrentar o Flamengo, no dia 9. A última partida do jogador tinha sido no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no dia 14 de agosto.