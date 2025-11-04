Vitor Roque jogava videogame na hora da convocação e admite surpresa com chamado de Ancelotti

Em grande fase no Palmeiras, Vitor Roque foi um das novidades anunciadas por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira para os amistosos contra Senegal e Tunísia na Europa, dias 15 e 18, respectivamente. O atacante do Palmeiras comemorou o chamado inesperado e agradeceu ao clube pela oportunidade de defender o País após dois anos da única convocação.

O centroavante palmeirense foi peça-chave para a arrancada da equipe rumo à liderança do Brasileirão e também colaborou na campanha que levou o time até a decisão da Libertadores, diante do Flamengo, no dia 29, em Lima. Mesmo assim, revelou eu foi pego de surpreso com a lembrança de Ancelotti.

"Estou muito feliz, sempre é um sonho servir à seleção brasileira. Na verdade, eu não esperava, por mais que eu viesse fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava", admitiu. Desde 2023, quando ainda estava no Atheltico-PR, que ele não era convocado.

"Fico muito feliz e é um orgulho representar a seleção. Minha família também está feliz, é um sonho realizado e agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades", frisou o camisa 9, autor de 17 gols no Palmeiras.

O camisa 9 mostrou enorme gratidão ao clube paulista. "Eu sempre falo que futebol é muito rápido. Há seis meses nada estava dando certo e, hoje, graças a Deus, estou muito feliz. O Palmeiras me ajudou de u jeito fora do normal, retomei o meu futebol, que eu sempre jogava. As coisas estão fluindo, que é o mais importante."