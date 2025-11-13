Esportes

Análise
Notícia

Vitor Roque fala sobre passagem frustrante pela Europa, possível retorno e garante: "Voltar ao Brasil não foi passo atrás"

Principal atacante do futebol brasileiro, o jogador do Palmeiras vive um de seus melhores momentos em sua curta passagem pela Europa

Rafael Diverio

De Londres

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS