Vitor Roque é destaque em jornal espanhol após brilhar no Palmeiras: 'É um animal, foi gênio'

O atacante Vitor Roque vive ótima fase com a camisa do Palmeiras. Na última quinta-feira, 6, o jogador decidiu o clássico contra o Santos no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, fazendo os dois gols no triunfo por 2 a 0.

O momento de Vitor Roque foi destacado pelo jornal As, da Espanha. O veículo de comunicação elogiou o desempenho do atacante diante do Santos, dizendo que o jogador é "um animal".

"Tigrinho foi gênio e destaque na vitória do Palmeiras com dois gols, que deixa o time na liderança", disse o As.

"Não há nada como Vitor Roque no futebol brasileiro. Um atacante completo, com habilidade, faro de gol e, acima de tudo, estrela nos momentos decisivos, como no encontro contra o Santos, oportunidade de ouro para abrir na liderança depois do empate do Flamengo", prosseguiu o jornal.

O As afirma que o Palmeiras foi superior ao Santos em toda a partida. De acordo com o periódico, a equipe de Abel Ferreira só não abriu vantagem no primeiro tempo por conta da atuação do goleiro Gabriel Brazão. O jornal destaca a melhora do Santos no segundo tempo, até que Vitor Roque entrou em ação.

"No entanto, há um homem no Palmeiras que não importa quando nem como: Vitor Roque", disse o As.

"Tigrinho, com dois golpes de um autêntico predador, mudou o jogo no momento certo. Aos 67 minutos, correu mais que todos para chegar primeiro depois de passe de Flaco López e finalizar sem problemas diante de um já vencido Brazão. Para fechar a atuação, o ex-jogador do Barcelona encantou a torcida com um gol de cobertura a dez minutos do final", arrematou o As.