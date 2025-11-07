Vitor Roque dá razão a Ancelotti, decide clássico com Santos e deixa Palmeiras isolado na ponta

Vitor Roque resolveu um jogo difícil nesta quinta-feira com dois bonitos gols e provou que Carlo Ancelotti fez ótima escolha ao chamá-lo para a seleção brasileira. O 'Tigrinho' definiu o clássico com o Santos no momento em que o Palmeiras mais precisou dele e deixou o time isolado na liderança do Brasileirão.

O triunfo por 2 a 0 no Allianz Parque levou o Palmeiras aos 68 pontos. São três a mais que o Flamengo, o vice-líder, e a tranquilidade para jogar as próximas rodadas.

Calma que não tem o Santos, preocupado com uma possível nova queda à Série B. O time alvinegro vai terminar a 32ª rodada na zona de rebaixamento porque perdeu e o Vitória ganhou. Tem 33 pontos e é o 17º colocado.

Foram ótimos os primeiros minutos do Palmeiras. Com intensidade, empurrou o Santos para trás e só não marcou porque Brazão teve noite brilhante. Inspirado, fez quatro defesas somente na etapa inicial. Quando nada pôde fazer, Zé Ivaldo apareceu para tirar em cima da linha finalização de Flaco López.

Novamente chamado para a seleção argentina, Flaco foi o mais lúcido do ataque palmeirense, carente das arrancadas de Vitor Roque na etapa inicial.

O Santos esfriou o jogo aos poucos à medida que caiu também a intensidade dos anfitriões. Os visitantes tiveram seus bons momentos e até balançaram a rede. Só que Willian Arão estava impedido.

Seguiu aberta a partida no segundo tempo, que começou como o primeiro: pressão do Palmeiras e brilho de Brazão, responsável por três defesas espetaculares em conclusões de Fuchs, Vitor Roque e Allan, este que saiu do banco para dar força e talento ao ataque palmeirense.

O Palmeiras insistiu, ultrapassou as 20 finalizações no jogo e foi premiado. Vitor Roque foi quem venceu Brazão, a muralha que parecia instransponível.

Afinado com Flaco López, o Tigrinho recebeu passe do argentino e não dominou como queria. Mas seu domínio acabou favorecendo a finalização com o pé esquerdo, tirando do goleiro santista para balançar a rede aos 21.

Aos 34 minutos, Roque reapareceu para definir a vitória com um golaço: tocou de cobertura após lançamento de Raphael Veiga e minutos depois saiu ovacionado. Certamente fará falta no outro duelo com o Santos, marcado para o dia 15, porque estará na seleção brasileira.

Mas o camisa 9 pode estar à disposição contra o Vitória, no dia 19, porque voltará dos amistosos da seleção brasileira na Europa junto com Leila Pereira no jatinho particular da presidente. Brazão seguiu fazendo defesas e evitou uma goleada. Só não foi o craque da partida porque esse título ficou com quem decidiu o clássico.

Continua sua jornada em busca do 13º título brasileiro o Palmeiras no próximo domingo, quando visita o Mirassol no interior paulista às 20h30. E vai, desta vez, torcer para o Santos, que encara o vice-líder Flamengo no Maracanã também no domingo, mas mais cedo, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 SANTOS

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Raphael Veiga), Andreas Pereira e Maurício (Felipe Anderson); Sosa (Allan), Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke (Guilherme), Zé Ivaldo, Alexis Duarte e Souza; Willian Arão, Zé Rafael (João Schmidt) e Victor Hugo; Barreal (Rollheiser), Lautaro Díaz (Thaciano) e Robinho Jr (Caballero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Vitor Roque, aos 21, e aos 34 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Zé Rafael, Mayke e Flaco López.

PÚBLICO - 41.167 torcedores.

RENDA - R$ 2.733.570,00.