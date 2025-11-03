Virada insana, recorde de chute e lesão grave de quarterback: veja os destaques do domingo da Semana 9 da NFL

Os kickers na NFL estão evoluindo cada vez mais. No domingo (2), Cam Little, do Jacksonville Jaguars, quebrou o recorde de field goal mais longo da história da liga de futebol americano, convertendo o chute de 68 jardas.
O feito ocorreu no Alligiant Stadium, do Las Vegas Raiders, que é um estádio fechado. A distância da bola até as traves foi de 62,15 metros e poderia até ser maior, pois Little teve força no chute. Foram os três primeiros pontos dos Jaguars na partida, que venceram na prorrogação por 30 a 29.
Virada insana
Um jogo que prometia pouco, mas entregou muito na Semana 9 foi entre Chicago Bears e Cincinnati Bengals. O duelo foi equilibrado até o início do último quarto, quando os Bears abriram duas posses de vantagem.
No entanto, os dois minutos finais foram insanos. Os Bengals marcaram um touchdown restando 1min43s, deixando o placar em 41 a 35. A defesa de Cincinnati apareceu para forçar o punt, e o ataque comandado por Joe Flacco virou o jogo restando 49 segundos.
Os Bears precisavam apenas de um field goal para garantir a vitória. Porém, foram além. Caleb Williams conectou um passe no meio do campo para o novato Colston Loveland, que quebrou tacklers e marcou o touchdown de 58 jardas.
No fim, na base do desespero, Flacco foi interceptado, garantindo mais um triunfo de Chicago.
Allen vence Mahomes
Um dos principais confrontos da NFL nos últimos anos é entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Ele é especial por conta dos quarterbacks: Josh Allen x Patrick Mahomes.
Com o jogo deste domingo, eles já se enfrentaram 10 vezes na liga. São cinco vitórias para cada lado, com este último triunfo por 28 a 21 a favor dos Bills. No entanto, Allen só venceu em partidas de temporada regular.
Quando eles se encontram em playoffs, Mahomes tem vantagem absoluta, com quatro vitórias e nenhuma derrota. A partida de domingo mostrou um clima de pós-temporada, que tem tudo para se repetir mais uma vez.
Lesão grave de Daniels
O Seattle Seahawks dominou o Washington Commanders no Sunday Night Football da Semana 9. Vitória por 38 a 14, com uma atuação de alto nível do quarterback Sam Darnold, com 4 touchdowns e 330 jardas.
Para o torcedor dos Commanders, mais dolorida que a derrota, foi ver Jayden Daniels sofrendo uma grave lesão. O quarterback, que está em seu segundo ano da NFL, sofreu uma luxação no cotovelo ao apoiar o braço em uma queda.
O jogador ainda fará uma ressonância magnética e os Commanders acreditam que a lesão não seja tão grave quanto poderia ter sido, conforme Ian Rapoport, repórter da NFL Network. Porém, Daniels perderá mais jogos desta temporada.
Veja os resultados da Semana 9 da NFL
- Miami Dolphins 6x28 Baltimore Ravens
- New York Giants 24x34 San Francisco 49ers
- Tennessee Titans 20x27 Los Angeles Chargers
- Detroit Lions 24x27 Minnesota Vikings
- New England Patriots 24x23 Atlanta Falcons
- Pittsburgh Steelers 27x20 Indianapolis Colts
- Houston Texans 15x18 Denver Broncos
- Cincinnati Bengals 42x47 Chicago Bears
- Green Bay Packers 13x16 Carolina Panthers
- Los Angeles Rams 34x10 New Orleans Saints
- Las Vegas Raiders 29x30 Jacksonville Jaguars
- Buffalo Bills 28x21 Kansas City Chiefs
- Washington Commanders 14x38 Seattle Seahawks
Segunda-feira (3)
- 22h15min - Dallas Cowboys x Arizona Cardinals - ESPN 2 e Disney+
* Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass.