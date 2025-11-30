Vinicius Júnior celebra o tetra da Libertadores: 'Ser Flamengo é um Carnaval'

Cria do Flamengo, o atacante Vinicius Júnior comemorou a conquista do tetracampeonato da Copa Libertadores da América. No sábado, o time carioca bateu o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru.

Pelas redes sociais, Vinicius Júnior celebrou o título do Flamengo, que veio com um gol de cabeça de Danilo, no segundo tempo da grande final.

"Ser Flamengo é um Carnaval", publicou Vinicius Júnior no Instagram. Em outra postagem, o jogador do Real Madrid homenageou Danilo. "Eu te falei manooooo!! Obrigado por isso!!!", escreveu.

Vini Jr. foi revelado pelo Flamengo e defendeu a equipe entre os anos de 2017 e 2018. Pelo clube carioca, realizou 69 partidas, com 14 gols marcados e cinco assistências.

O atleta foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), em 2017. No entanto, ele só foi para a Espanha em 2018, após completar 18 anos.