Vinicius Jr. não quer renovar com Real Madrid por causa de atritos com Xabi Alonso, diz jornal

O atacante Vinicius Júnior não pretende ampliar o contrato com o Real Madrid. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 24, pelo jornalista Mario Cortegana, do site "The Athletic".

O brasileiro tem vínculo com o clube merengue até junho de 2027. A relação com o técnico Xabi Alonso seria fator decisivo para o atleta não desejar renovar o contrato.

De acordo com fontes ouvidas pelo "The Athletic", Vinicius Júnior teria informado a decisão diretamente para o presidente do clube, Florentino Pérez, em reunião realizada no final do mês de outubro.

A relação com Xabi Alonso tem sido conturbada há alguns meses. Na semifinal do Mundial de Clubes, quando o Real Madrid foi goleado pelo PSG, Vini Jr. atuou improvisado na ala direita após lesão de Trent Alexander-Arnold. O fato teria incomodado o brasileiro.

Desde aquele jogo, o atacante completou somente cinco dos 17 duelos da equipe merengue na temporada. No clássico contra o Barcelona, no fim de outubro, o brasileiro ficou indignado ao ser substituído no segundo tempo, deixando o campo soltando diversos palavrões.

Posteriormente, pelas redes sociais, o jogador se desculpou pelo episódio. "Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clásico", escreveu na ocasião.

"Como já fiz pessoalmente durante o treino, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente. Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia", completou, sem citar o técnico Xabi Alonso.

No início do ano, o Real Madrid abriu conversas com Vinicius Júnior para alcançar uma possível renovação. Mas as tratativas esfriaram pouco depois. Ainda nesta temporada, surgiram rumores sobre um possível interesse do futebol saudita no brasileiro.

De acordo com o "The Athletic", o presidente Florentino Pérez tem boa relação com Vinicius Júnior e tem tentado acalmar o ambiente. O próprio Xabi Alonso garantiu que não tem problemas com o atacante.