Vini Sardi vence em Porto Seguro e é campeão da temporada do Circuito STU de Paraskate

Com o resultado, ele também assegurou o título do circuito. Neste domingo (30), na primeira de suas três voltas, Sardi conseguiu uma nota 84,70. Na segunda, aumentou para 87,47. Até fazer uma última apresentação e receber um 90,00.

— Foi a segunda vez na minha vida que tirei uma nota acima dos 90 pontos no Park. A primeira foi em Porto Alegre, neste ano (91,33), que me deu o primeiro título da temporada. Depois fui campeão em Florianópolis e fiquei em segundo lugar no Rio, o que me decepcionou um pouco, porque não consegui fazer o que eu queria. Mas usei isso como motivação para hoje e deu tudo certo — disse o campeão.