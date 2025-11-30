Vini Sardi vence em Porto Seguro e é campeão da temporada do Circuito STU de Paraskate

O paulista Vini Sardi venceu neste domingo (30), no Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya, em Porto Seguro (BA) a etapa final da temporada do Circuito STU Paraskate na modalidade Park.
Com o resultado, ele também assegurou o título do circuito. Neste domingo (30), na primeira de suas três voltas, Sardi conseguiu uma nota 84,70. Na segunda, aumentou para 87,47. Até fazer uma última apresentação e receber um 90,00.
— Foi a segunda vez na minha vida que tirei uma nota acima dos 90 pontos no Park. A primeira foi em Porto Alegre, neste ano (91,33), que me deu o primeiro título da temporada. Depois fui campeão em Florianópolis e fiquei em segundo lugar no Rio, o que me decepcionou um pouco, porque não consegui fazer o que eu queria. Mas usei isso como motivação para hoje e deu tudo certo — disse o campeão.
O pódio ainda teve o paulista Jota Ribeiro, segundo com 74,85, e o paranaense David Soares, terceiro com 71,82.
Confira a classificação final:
- 1º - Vini Sardi (SP) - 90.00
- 2º - Jota Ribeiro (SP) - 74.85
- 3º - David Soares (PR) - 71,82
- 4º - Ítalo Romano (PR) – 70,67
- 5º - Tony Alves (SP) – 63,18
- 6º - Rafael Alentejo (RJ) – 57,26
- 7º - Igor Brilha (RJ) – 38,63
- 8º - Nando Araújo (RJ) – 28,33