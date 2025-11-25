Vini Jr, Rodrygo e Endrick estariam em lista de jogadores contra Xabi Alonso no Real, diz rádio

Os bastidores no Real Madrid parecem esquentar cada vez mais. A possível relação ruim entre o técnico Xabi Alonso e alguns jogadores do elenco começa a ganhar destaque na mídia espanhola.
Especula-se que determinados atletas do Real estariam "minando" o trabalho de Xabi Alonso no clube merengue. O assunto ganhou força após o empate em 2 a 2 do Real Madrid com o Elche, no último domingo, 23, pelo Campeonato Espanhol.
O programa esportivo espanhol de rádio El Partidazo de COPE revelou os jogadores do Real Madrid que estariam insatisfeitos com Xabi Alonso. Essa lista contaria com: Valverde, Vinicius Júnior, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick e Mendy. O programa deixou em dúvida o posicionamento de Camavinga.
Por outro lado, segundo a rádio, Huijsen, Carreras, Courtois, Arda Güler e Mbappé estariam do lado de Xabi Alonso, defendendo a continuidade do trabalho do técnico no time espanhol.
Na última segunda-feira, o site The Athletic afirmou que Vinicius Júnior não deseja renovar o contrato com o Real Madrid justamente por conta dos atritos com Xabi Alonso. O atacante brasileiro tem vínculo com o clube até junho de 2027.
O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol, com um ponto de vantagem para o vice-líder Barcelona. No entanto, o time merengue foi criticado após o empate diante do Elche no final de semana.
"É futebol. Depois de uma boa sequência, agora acumulamos resultados que não são os que queríamos. Mas seguimos sabendo perfeitamente o que buscamos. Temos que seguir em frente", disse Xabi Alonso depois do jogo.
"Não estamos satisfeitos, porque sabemos que sempre queremos vencer e, quando isso não acontece, não podemos ficar contentes. Ainda temos muitos jogos até o fim do ano e já precisamos pensar no próximo, analisando o que fizemos", prosseguiu.