Vini Jr, Rodrygo e Endrick estariam em lista de jogadores contra Xabi Alonso no Real, diz rádio

Os bastidores no Real Madrid parecem esquentar cada vez mais. A possível relação ruim entre o técnico Xabi Alonso e alguns jogadores do elenco começa a ganhar destaque na mídia espanhola.

Especula-se que determinados atletas do Real estariam "minando" o trabalho de Xabi Alonso no clube merengue. O assunto ganhou força após o empate em 2 a 2 do Real Madrid com o Elche, no último domingo, 23, pelo Campeonato Espanhol.

O programa esportivo espanhol de rádio El Partidazo de COPE revelou os jogadores do Real Madrid que estariam insatisfeitos com Xabi Alonso. Essa lista contaria com: Valverde, Vinicius Júnior, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick e Mendy. O programa deixou em dúvida o posicionamento de Camavinga.

Por outro lado, segundo a rádio, Huijsen, Carreras, Courtois, Arda Güler e Mbappé estariam do lado de Xabi Alonso, defendendo a continuidade do trabalho do técnico no time espanhol.

Na última segunda-feira, o site The Athletic afirmou que Vinicius Júnior não deseja renovar o contrato com o Real Madrid justamente por conta dos atritos com Xabi Alonso. O atacante brasileiro tem vínculo com o clube até junho de 2027.

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol, com um ponto de vantagem para o vice-líder Barcelona. No entanto, o time merengue foi criticado após o empate diante do Elche no final de semana.

"É futebol. Depois de uma boa sequência, agora acumulamos resultados que não são os que queríamos. Mas seguimos sabendo perfeitamente o que buscamos. Temos que seguir em frente", disse Xabi Alonso depois do jogo.