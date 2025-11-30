Villarreal vence Real Sociedad (3-2) e deixa Real Madrid provisoriamente em 3º

O Villarreal derrotou a Real Sociedad por 3 a 2 em San Sebastián, conquistando três pontos que colocam a equipe provisoriamente na segunda colocação da LaLiga, dois pontos atrás do líder Barcelona e à frente do Real Madrid.

Também dois pontos atrás do Barça, o Real Madrid tem a chance de retomar a liderança também neste domingo (30), mas precisa vencer o Girona fora de casa às 17h (horário de Brasília).

O Villarreal garantiu sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, embora tenha precisado de um gol de Antonio Moleiro nos acréscimos (90'+5) para isso.

A equipe havia ficado em vantagem com gols de Ayoze Pérez (31') e do próprio Moleiro (57').

A Real Sociedad se mostrou tão irregular quanto tem sido nesta temporada: conseguiu empatar com gols de Carlos Soler (60') e Ander Barrenetxea (87'), mas foi incapaz de segurar pelo menos um ponto, sofrendo sua sexta derrota em 14 rodadas disputadas.

O Barcelona subiu para o topo da tabela do Campeonato Espanhol após derrotar o Alavés por 3 a 1 no Camp Nou, no sábado, enquanto o Atlético de Madrid consolidou sua quarta posição, três pontos atrás dos catalães, depois de vencer o Oviedo por 2 a 0.

Barça e Atleti vão se enfrentar na terça-feira, em Barcelona, em uma partida antecipada da 19ª rodada da LaLiga, que coincide com a Supercopa da Espanha, que será disputada na Arábia Saudita no início de janeiro.

Pelo mesmo motivo, o Real Madrid vai receber o Athletic Bilbao na quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu.

Uma diferença de dez pontos se abriu entre o quarto e o quinto colocados na LaLiga, dependendo dos resultados deste domingo do Betis no clássico contra o Sevilla e da partida entre Espanyol e Celta de Vigo.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Getafe - Elche 1 - 0

- Sábado:

Mallorca - Osasuna 2 - 2

Barcelona - Alavés 3 - 1

Levante - Athletic Bilbao 0 - 2

Atlético de Madrid - Real Oviedo 2 - 0

- Domingo:

Real Sociedad - Villarreal 2 - 3

Sevilla - Betis

(14h30) Celta Vigo - Espanyol

(17h00) Girona - Real Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo Vallecano - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 14 11 1 2 39 16 23

2. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16

3. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 16

4. Atlético de Madrid 31 14 9 4 1 27 11 16

5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6

6. Espanyol 21 13 6 3 4 17 16 1

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic Bilbao 20 14 6 2 6 14 17 -3

9. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2

. Sevilla 16 13 5 1 7 19 21 -2

11. Celta Vigo 16 13 3 7 3 16 18 -2

12. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

13. Rayo Vallecano 16 13 4 4 5 12 14 -2

14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3

15. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7

16. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13

19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10

20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15

