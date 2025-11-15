Victoria Barros elimina favorita na Turquia e chega à primeira final profissional aos 15 anos

Victoria Barros segue evoluindo no circuito profissional. Aos 15 anos, a brasileira avançou neste sábado à final do ITF W15 de Antália, na Turquia, ao vencer a principal cabeça de chave do torneio, a georgiana Sofia Shapatava, por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3 e 7/5).

Agora, Victoria jogará a decisão contra a russa Valerya Yushchenko, cabeça de chave 4 e número 668 do ranking, que venceu Dorofeeva-Rybas por 6/0 e 6/1. A WTA ainda não confirmou o horário da final.

O resultado representa a melhor campanha da jovem tenista em torneios profissionais. Até então, seu melhor desempenho havia sido a semifinal no W15 de Monastir, na Tunísia, em agosto do ano passado.

A classificação de Victoria tem um simbolismo extra: foi justamente em Antália, pouco mais de um ano atrás, que ela entrou no ranking da WTA aos 14 anos, após conquistar os primeiros pontos da carreira. No mesmo torneio que marcou sua estreia na lista, ela agora disputa seu primeiro título.