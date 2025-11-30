Verstappen vence GP do Catar e título da F1 será decidido em Abu Dhabi

O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 neste domingo (30), levando sua disputa contra os pilotos da McLaren, Oscar Piastri (2º) e Lando Norris (4º) pelo título para a última corrida da temporada em Abu Dhabi, no próximo domingo.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou a prova em 13º.

Norris, que teria se sagrado campeão mundial neste domingo com uma vitória, terminou atrás do espanhol Carlos Sainz (Williams) após uma estratégia ruim de pit stop, perdendo parte de sua vantagem sobre Verstappen e Piastri antes da última corrida do ano.

O britânico de 26 anos continua dependendo de si mesmo, graças a uma vantagem de 12 pontos sobre o holandês e de 16 pontos sobre o seu companheiro de equipe australiano, antes da corrida no circuito de Yas Marina, onde o máximo de pontos para o vencedor será de 25.

A última vez em que o título foi decidido na última corrida foi em 2021, quando o britânico Lewis Hamilton, então piloto da Mercedes, perdeu o campeonato mundial na última volta justamente para Max Verstappen.