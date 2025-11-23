Verstappen vence GP de Las Vegas; Norris se aproxima do título e Bortoleto abandona

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos na madrugada deste domingo (23), mantendo vivas suas poucas esperanças de virada nas duas corridas restantes do Mundial de Fórmula 1.
O britânico Lando Norris, líder do campeonato, terminou em segundo, ampliando sua vantagem sobre seu perseguidor mais próximo, o australiano Oscar Piastri, companheiro de equipe na McLaren, que terminou em quarto. O também britânico George Russell concluiu a corrida em terceiro lugar.
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que havia iniciado em 18º, bateu com Lance Stroll logo na largada e abandonou a prova. O mesmo já havia acontecido no último GP, o do Brasil, há duas semanas.
Com o resultado deste domingo, Norris continua a se aproximar do seu primeiro título na Fórmula 1 em uma noite na qual enfrentou diversos problemas no circuito de rua da 'Capital Mundial do Jogo'.
O britânico, que largou na pole position, freou tarde demais na primeira curva e permitiu que Verstappen e George Russell, da Mercedes, o ultrapassassem.
Norris, de 26 anos, ultrapassou então seu compatriota Russell, que terminou em terceiro, mas não encontrou espaço para alcançar Verstappen sob as luzes de néon da Las Vegas Strip, famosa avenida que concentra os principais hotéis e cassinos da cidade.
'Mad Max' comemorou sua sexta vitória na temporada e a 69ª da carreira, com uma vantagem de 20,741 segundos sobre Norris, que aparentemente enfrentou problemas nas voltas finais e sofreu para conseguir manter o segundo lugar.
O britânico agora tem 30 pontos de vantagem sobre Piastri, com um máximo de 58 pontos em disputa nos Grandes Prêmios do Catar e de Abu Dhabi.
Verstappen ainda tem chances matemáticas de conquistar o título, mas, estando 42 pontos atrás de Norris, precisará de um milagre para garantir o penta.
Na última corrida, o GP de São Paulo, o tetracampeão mundial havia descartado publicamente qualquer chance de conquistar outro título este ano.
--- Resultados do GP de Las Vegas de F1:
1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) os 309,958 km em 1h 30:00.000
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 20.741
3. George Russell (GBR/Mercedes) 23.546
4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 27.650
5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 30.488
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 30.678
7. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 34.924
8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 45.257
9. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 51.134
10. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 59.369
11. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:00.635
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:10.549
13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:25.308
14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:26.974
15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.702
16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta
17. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 volta
Abandonos:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): acidente na 1ª volta
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber): problema mecânico na 3ª volta
Alexander Albon (THA/Williams): problema mecânico na 36ª volta
- Mundial de pilotos:
1. Lando Norris (GBR) 408 pontos
2. Oscar Piastri (AUS) 378
3. Max Verstappen (HOL) 366
4. George Russell (GBR) 291
5. Charles Leclerc (MON) 222
6. Lewis Hamilton (GBR) 149
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 132
8. Alexander Albon (TAI) 73
9. Isack Hadjar (FRA) 47
10. Nico Hülkenberg (ALE) 45
11. Carlos Sainz Jr (ESP) 44
12. Oliver Bearman (GBR) 40
13. Fernando Alonso (ESP) 40
14. Liam Lawson (NZL) 36
15. Lance Stroll (CAN) 32
16. Estéban Ocon (FRA) 30
17. Yuki Tsunoda (JPN) 28
18. Pierre Gasly (FRA) 22
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
- Mundial de construtores:
1. McLaren-Mercedes 786 pontos -JÁ CAMPEã-
2. Mercedes 423
3. Red Bull 391
4. Ferrari 371
5. Williams-Mercedes 117
6. Racing Bulls-Red Bull 86
7. Aston Martin-Mercedes 72
8. Haas-Ferrari 70
9. Sauber-Ferrari 64
10. Alpine-Renault 22
* AFP