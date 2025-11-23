Verstappen mantém pés no chão e chefe da McLaren se desculpa com pilotos: 'Não foi intencional'

A desclassificação dos carros da McLaren deram um impulso que nem mesmo Max Verstappen esperava na briga pelo seu quinto título mundial de Fórmula 1. A vitória no GP de Las Vegas, neste domingo, a quarta nas últimas sete corridas, e a pontuação zerada de Lando Norris e Oscar Piastri deixaram o piloto da Red Bull com a mesma pontuação do australiano e somente 24 pontos atrás do líder.

Apesar da incrível recuperação, Verstappen mantém a cautela e quer caminhar passo a passo rumo ao topo da tabela. "Ainda há uma grande diferença. Neste fim de semana, esse (o triunfo) foi o primeiro objetivo. Nos próximos finais de semana, tentaremos novamente vencer a corrida. E no final, em Abu Dhabi, veremos onde chegamos", afirmou o tetracampeão, antes de os carros da McLaren serem desclassificados.

"Eu me diverti muito hoje. Foi uma boa corrida, tivemos um bom ritmo e tudo funcionou muito bem", comentou o holandês, que recebeu a bandeira com mais de 20 segundos e diferença em relação a Lando Norris - George Russell herdou a segunda posição após a punição. "Precisamos apenas dar o nosso melhor e continuar tentando vencer o máximo de corridas até o final do ano."

Lando Norris e Oscar Piastri, que chegaram em segundo e quarto lugares, respectivamente, não esconderam a decepção com a perda dos pontos da prova e, consequentemente, com a aproximação de Verstappen na tabela.

"Tivemos de administrar a situação no final da corrida e agora sabemos que foi devido a alguns problemas no carro, que infelizmente resultaram na nossa desclassificação. É frustrante perder tantos pontos", afirmou Norris. "É decepcionante. Precisamos nos concentrar novamente e lutar para conquistar o máximo de pontos possível nas duas últimas etapas", comentou Piastri, que não vence desde agosto.

Punida pelo desgaste excessivo da placa protetora na parte inferior de seus carros, a dupla recebeu um pedido público de desculpas do chefe da McLaren, Andrea Stella. "Pedimos desculpas a Lando e Oscar pela perda de pontos hoje, em um momento crítico de suas campanhas pelo título, após duas ótimas performances", disse Stella.