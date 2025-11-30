Verstappen diz estar "mais relaxado" do que na luta pelo título de 2021

O holandês Max Verstappen, um dos três pilotos que disputam o título do Mundial de Fórmula 1 de 2025, que será decidido daqui a uma semana, disse neste domingo (30) que está "muito mais relaxado" do que em 2021, quando chegou a Abu Dhabi para a última corrida do ano empatado em pontos com o britânico Lewis Hamilton.

Ao contrário de 2021, quando garantiu seu primeiro título mundial na última volta de um polêmico Grande Prêmio de Abu Dhabi, o piloto da Red Bull sabe que agora está "doze pontos atrás" do líder do campeonato, Lando Norris (McLaren).

"Estou encarando esta final com energia positiva, estou fazendo tudo o que posso e, mesmo que não vença, sei que tive uma temporada incrível apesar de tudo", declarou o tetracampeão mundial após sua vitória no Grande Prêmio do Catar, neste domingo.

"Isso tira muita pressão de mim. Estou aqui apenas para me divertir, como hoje", acrescentou.

"Sei que quando entro no carro, sempre tento dar tudo de mim", garantiu ele aos repórteres no circuito de Lusail.

É "isso que tentarei fazer em Abu Dhabi. Mas sei que certos fatores externos também precisarão estar a meu favor para que eu consiga".

Neste domingo, no Catar, 'Mad Max' aproveitou um erro estratégico da equipe McLaren e de seus rivais na disputa pelo título, Oscar Piastri e Lando Norris, para garantir uma "inesperada" sétima vitória em Grandes Prêmios nesta temporada.

No campeonato, Verstappen está a 12 de Norris, enquanto Piastri, que terminou em segundo no Catar, está 16 pontos atrás de seu companheiro de equipe.

O vencedor do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da temporada, que será realizada no domingo, dia 7 de dezembro, somará 25 pontos.