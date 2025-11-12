Verón, presidente do Estudiantes, alerta para situação do futebol argentino: 'Chegou ao limite'

O presidente do Estudiantes-ARG, Juan Sebastián Verón, fez uma análise dura sobre o cenário do futebol argentino. O ex-jogador reconheceu o momento financeiro complicado dos clubes do país, citando falhas estruturais.

Verón mencionou o aumento constante das dívidas das equipes e disse que o futebol na Argentina está "cada vez mais desvalorizado".

"O negócio no futebol (da Argentina) chegou ao seu limite. Você pode competir com o futebol brasileiro, mas nas fases finais precisa de capital, que é o que o clube argentino não tem", lamentou Verón, em entrevista à "Bloomberg Línea".

"O futebol está cada vez mais desvalorizado porque se está constantemente correndo atrás de dinheiro, vendendo cada vez mais jogadores, e isso simplesmente não é suficiente para competir no mais alto nível. Você monta uma equipe e já está endividado, trabalha durante o próximo ano ou semestre para ver o que tem para vender, paga as dívidas e continua se endividando", prosseguiu.

Verón é um dos principais defensores das SADs (Sociedades Anônimas Desportivas), semelhantes às SAFs no Brasil. No entanto, a Federação de Futebol da Argentina (AFA) não permite a existência de clubes-empresas no país.

Diante desse cenário, dirigentes de clubes argentinos e empresários buscam investimentos estrangeiros. Verón citou o caso do San Lorenzo, que corre o risco de ir à falência, para tentar encontrar soluções para melhorar a realidade dos clubes do país.