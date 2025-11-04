Veja quando será a 'Batalha dos Sexos' do tênis entre Sabalenka e Kyrgios

A "Batalha dos Sexos" do tênis entre Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios ganhou data. Nesta terça-feira, a organização da partida de exibição entre os tenistas anunciou que o jogo será realizado no dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O aguardado duelo colocará frente à frente a atual número 1 do mundo no ranking da WTA contra o jogador australiano, que vai marcar sua volta às quadras após uns meses fora de ação por causa de seguidas contusões.

Depois de confirmar sua participação na Batalha dos Sexos, que é um desafio de tênis entre homens e mulheres desde os anos 1970, Kyrgios, famoso não só pelo desempenho, mas também por suas falas polêmicas, afirmou que esta é uma grande oportunidade de aquecer o antagonismo no esporte.

"O tênis precisa de mais rivalidades, mais entusiasmo, como a NBA nos anos 1990. Não dá para agradar a todos. Não sou amigo de muitos jogadores e também não tenho interesse em ser", comentou o tenista australiano.

Aos 27 anos, a bielorrusa Aryna Sabalenka é um dos grandes nomes do tênis na atualidade. No currículo, ela conquistou quatro títulos de Grand Slams: o Australian Open de 2023 e 2024, e também o US Open de 2024 e 2025.

Já Kyrgios contabiliza sete conquistas da ATP na carreira, chegou a ser o 13º do mundo e tem como principal título o Australian Open de 2022 nas duplas masculinas. Atualmente, ele ocupa a 652ª posição no ranking.