Veja lista com 42 seleções classificadas para a Copa do Mundo

Com o fim das Eliminatórias em todos os continentes depois desta Data-Fifa de novembro, a Copa do Mundo de 2026 já tem 42 países classificados. Nesta terça-feira, oito seleções garantiram vaga para o Mundial do ano que vem.

Na Europa, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria e Escócia foram os últimos cinco últimos classificados diretos para o maior evento mundial do futebol, que em 2026 será sediado no Canadá, Estados Unidos e México.

Já na Concacaf, após um fim de terceira fase emocionante, Panamá, Haiti, que voltará a disputar uma Copa depois de 52 anos, e a estreante Curaçao, de apenas 156 mil habitantes, carimbaram o passaporte para a Copa na América do Norte.

Apesar do fim das Eliminatórias em todos os continentes, ainda restam seis vagas para o Mundial do próximo ano em disputa, em duas repescagens, uma europeia e outra mundial. Na Uefa, 16 países lutam por quatro vagas, enquanto outras seis seleções disputam o playoff intercontinental valendo dois passaportes para a América do Norte.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Confira a lista de seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026:

África do Sul (África)

Alemanha (Europa)

Arábia Saudita (Ásia)

Argélia (África)

Argentina (América do Sul)

Austrália (Ásia)

Áustria (Europa)

Bélgica (Europa)

Brasil (América do Sul)

Cabo Verde (África)

Canadá (país-sede)

Catar (Ásia)

Colômbia (América do Sul)

Coreia do Sul (Ásia)

Costa do Marfim (África)

Croácia (Europa)

Curaçao (América Central e do Norte)

Egito (África)

Equador (América do Sul)

Escócia (Europa)

Espanha (Europa)

EUA (país-sede)

França (Europa)

Gana (África)

Haiti (América Central e do Norte)

Holanda (Europa)

Inglaterra (Europa)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Marrocos (África)

México (país-sede)

Noruega (Europa)

Nova Zelândia (Oceania)

Panamá (América Central e do Norte)

Paraguai (América do Sul)

Portugal (Europa)

Senegal (África)

Suíça (Europa)

Tunísia (África)

Uruguai (América do Sul)