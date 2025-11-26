Marcelo Cortes / Fotoarena/Lancepress

A CBF oficializou, nesta quarta-feira (26), em São Paulo, o novo Sistema de Sustentabilidade Financeira do Futebol Brasileiro, que começará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026 para os clubes das Séries A e B.

A iniciativa de Fair Play financeiro tem como meta garantir maior saúde econômica aos clubes e elevar o nível de controle e transparência das gestões. Para isso, o modelo foi estruturado em quatro grandes pilares, acompanhados pela ANRESF, a recém-criada Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol.

Principais regras do novo sistema

Controle de dívidas em atraso

Haverá três datas fixas de monitoramento ao longo do ano: 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro . Em cada uma delas, os clubes deverão enviar formulários de autodeclaração.

. Em cada uma delas, os clubes deverão enviar formulários de autodeclaração. Toda transação entre clubes terá de ser registrada em um sistema próprio da CBF, incluindo detalhes da negociação e do pagamento.

Os contratos dos atletas também deverão constar na plataforma, com todos os valores previstos (salário, direitos de imagem etc.).

Esse registro passa a ser condição necessária para que o contrato apareça no BID.

Clubes e jogadores poderão acionar a ANRESF a qualquer momento para relatar atrasos.

O cumprimento imediato vale para dívidas geradas a partir de 1º de janeiro de 2026; débitos anteriores entram nas regras a partir de 30 de novembro de 2026.

Equilíbrio operacional

A agência acompanhará receitas e despesas dos clubes de maneira prospectiva. A regra geral exige resultado positivo ao fim das operações .

. Caso fechem no vermelho, clubes poderão usar aportes de capital no patrimônio líquido sem limite para cobrir o déficit.

Se ainda assim apresentarem resultado negativo, será feita uma análise dos últimos três exercícios.

Série A: déficit máximo de R$ 30 milhões ou 2,5% da receita , prevalecendo o maior.

Série B: limite de R$ 10 milhões ou 2,5% da receita , o que for maior.

Série A: déficit máximo de , prevalecendo o maior. Série B: limite de , o que for maior. Categorias de base, futebol feminino, infraestrutura e projetos sociais não entram nessa conta.

Em 2026 e 2027, haverá apenas advertências. A aplicação efetiva começa em 2028.

Limite de gastos com elenco

Os clubes só poderão comprometer até 70% da soma entre receitas, resultado líquido de transferências (já descontadas taxas) e aportes com o pagamento de elenco — salários, impostos, direitos de imagem e amortizações.

da soma entre receitas, resultado líquido de transferências (já descontadas taxas) e aportes com o pagamento de elenco — salários, impostos, direitos de imagem e amortizações. Em 2026 e 2027, o cumprimento será apenas educativo (advertências).

As restrições passam a valer em 2028 com teto de 80%, e ficam definitivas em 2029 com

70% para a Série A

80% para a Série B.

Regra do endividamento

A dívida líquida de curto prazo não poderá ultrapassar 45% das receitas relevantes .

. Até 2027, quem descumprir será apenas advertido.

A transição será gradual:

2028: limite de 60%

2029: limite de 50%

2030: regra plena — 45%.

Medidas para casos de insolvência (como recuperação judicial)

A folha salarial deverá ser mantida no nível médio dos seis meses anteriores.

Nas janelas, o clube só poderá gastar o mesmo ou menos do que arrecadar com vendas.

Será necessário firmar um acordo de reestruturação com garantias de execução e prazo definido.

Balanços e orçamentos

Os balanços precisam ser entregues até 30 de abril com auditoria independente registrada na CVM.

com auditoria independente registrada na CVM. O orçamento anual deverá ser apresentado até 15 de dezembro , aprovado pela direção do clube.

, aprovado pela direção do clube. Essa regra, inicialmente, tem caráter educativo, mas pode futuramente ajudar a apontar riscos de violação ao Fair Play.

Monitoramento simplificado para a Série C

Clubes da Série C deverão cumprir a regra das dívidas em atraso e apresentar balanços auditados anualmente.

Multipropriedade

Será proibido controlar ou exercer influência relevante em dois clubes que disputem a mesma competição da CBF na mesma temporada .

. Haverá critérios contábeis específicos para registrar transações entre clubes pertencentes ao mesmo grupo.

Punições previstas

As sanções variam conforme a gravidade da infração:

Advertência pública

Multa

Retenção de receitas

Transfer ban

Perda de pontos

Rebaixamento

Negação ou cassação de licença

Celebração de acordo de ajustamento de conduta como solução alternativa

Punições para dirigentes e demais responsáveis

A regulamentação também prevê penalidades para administradores, dirigentes, empregados, conselheiros ou controladores que:

entregarem documentos falsos ou enganosos;

omitirem informações;

participarem de atos que gerem irregularidades;

descumprirem decisões da agência.

As sanções incluem: