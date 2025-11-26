Vasco perde a 12ª seguida e segue sem vencer no NBB

Demarco Owens fez 9 pontos para o Rio Claro. Maurício Almeida/ / Divulgação/Vasco Da Gama

O Vasco da Gama segue sem vencer na temporada 2025-2026 do Novo Baquete Brasil (NBB). Na terça-feira (25) à noite, mesmo jogando em seu ginásio, o time carioca foi derrotado pelo Rio Claro Basquete pro 84 a 81 e agora soma 12 derrotas seguidas. Já o time paulista venceu a terceira e está em 16º lugar.

Com 20 pontos cada um, os vascaínos Thiago Mathias e Ale foram os cestinhas da noite. O pivô Mathias também pegou 10 rebotes, completando um duplo-duplo.

O armador bósnio Marko Rikalo foi o cestinha do Rio Claro com 18 pontos, mas o principal destaque foi o ala-armador estadunidense Stanley Scott, que flertou com um triplo-duplo, terminando o jogo com nove pontos, 11 rebotes e nove assistências.

— Foi uma semana intensa para nós, foram duas derrotas seguidas aqui no Rio, mas viemos numa crescente. Jogamos bem contra o Botafogo e deixamos escapar. Mostramos o nosso poder ofensivo contra o Flamengo e conseguimos uma vitória. Estávamos precisando dar uma animada, subir um pouco na tabela. Ainda tem muita coisa para corrigir, mas, como eu falei, vitória é vitória. Saímos aqui do Rio pelo menos com uma vitória— disse o ala-armador Gemadinha.