Vandalismo em murais de Messi, Rosario Central campeão e guarda de honra de costas: entenda a polêmica no Campeonato Argentino

Rosario Central foi declarado campeão argentino.

O futebol argentino viveu nos últimos dias uma série de protestos contra a Associação do Futebol Argentino (AFA), o que resultaou até mesmo em pichações contra alguns dos jogadores campeões do mundo.

A insatisfação com a AFA vinha acontecendo nos últimos tempos, mas teve seu ponto mais alto a partir de uma decisão que definiu o Rosario Central como campeão nacional em cima de uma tabela que inicialmente valia apenas para vagas na Libertadores. A decisão recebeu rejeição de outros clubes e gerou protestos pelo país.

O que foi decidido

Na última sexta-feira (21), a AFA surpreendeu o futebol argentino ao anunciar o Rosario Central como campeão nacional em razão do clube ter terminado em primeiro lugar na classificação que soma pontos dos dois campeonatos do país. A Argentina retomou nesta temporada os torneios Apertura e Clausura, que dão duas taças com valor de título nacional para seus campeões.

A tabela na qual o Rosario Central terminou como primeiro inicialmente servia para definir vagas na Libertadores. Nela, os dois primeiros vão direto para a fase de grupos do torneio continental e o terceiro disputa a etapa preliminar. Além do Rosario Central, Boca (segundo) e Argentinos Juniors (terceiro) ficaram com essas vagas.

Sem votação, a AFA definiu por decisão própria dar ao Rosario Central uma taça de campeão, que tem o mesmo valor do Apertura e Clausura. Ou seja, a Argentina terá três clubes com status de campeões nacionais em 2025. O Platense venceu o Apertura e o Clausura está na fase de playoffs.

AFA com apoio dos jogadores da seleção

A presença de Ángel Di María no Rosario Central influenciou para que haja a ligação de que a AFA está favorecendo o clube para beneficiar o jogador campeão do mundo pela seleção no Catar. O atual presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia sofre críticas internas pela organização do campeonato nacional, que atualmente tem 30 clubes e chegou a ficar duas temporadas sem rebaixamento. Além disso, o time no qual ele foi presidente, o Barracas Central, é visto como favorecido por arbitragens.

O lado crítico a Tapia sustenta que a pressão sobre o presidente não é maior em razão do sucesso recente da seleção argentina e do apoio que ele recebe publicamente dos jogadores campeões do mundo.

É comum antes das partidas da Albiceleste, por exemplo, Lionel Messi e Rodrigo De Paul postarem foto ao lado de Tapia no que tem sido tratado como um amuleto de sorte já que essa iniciativa começou durante a Copa América de 2021, o primeiro da série de títulos vencidos pela seleção.

Os protestos

Desde a decisão da AFA de dar o título ao Rosario Central, protestos aconteceram por diversos lugares do país. Um mural com a foto de Di María apareceu pichado com a palavra "traidor" em cima de sua foto. Nos últimos dias, imagens com o goleiro Dibu Martínez e até mesmo de Messi com a taça da Copa do Mundo apareceram com pichações e inscrições do tipo "Copa mais cara da história".

O último ato contra a AFA apareceu no campo. No domingo, o Estudiantes realizou um protesto na hora de fazer o "Pasillo", o tradicional movimento de parabenização que um time faz quando enfrenta o recente campeão nacional. Os jogadores da equipe de La Plata ficaram de costas para os do Rosario Central na entrada de campo.

De acordo com o Diário Olé, o capitão do Estudiantes, Santiago Núñez, avisou Di María que o time iria fazer o protesto, mas ressaltou que não era um desrespeito ao Rosario Central e sim um ato contra a AFA.