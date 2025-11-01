União Corinthians surpreende e anuncia a saída do técnico Rodrigo Silva

O União Corinthians anunciou neste sábado (1º), a saída do técnico Rodrigo Silva, que estava no clube desde 2023, e obteve as classificações para os playoffs nas duas últimas temporadas, e em 2025, para a disputa da Copa Super 8.
Com a saída de Rodrigo, o argentino Leandro Hiriart Ferraguti, 45 anos, que atuava como auxiliar técnico, assume interinamente a equipe.
Na atual temporada, o União Corinthians venceu o Pato Basquete (PR), na estreia, e perdeu para Bauru (SP) e Sesi-Franca (SP). Na classificação, o time gaúcho está no 13º lugar.
Os próximos confrontos da equipe de Santa Cruz do Sul pelo NBB serão disputados no dia 5 de novembro, contra o Rio Claro (SP), e dia 7 contra o Brasília, ambos na cidade do Vale do Rio Pardo.