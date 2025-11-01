União Corinthians surpreende e anuncia a saída do técnico Rodrigo Silva

Rodrigo Silva levou o clube para os playoffs das duas últimas edições do NBB. Vinicius Molz Schubert / Ceisc União Corinthians/Divulgação

O União Corinthians anunciou neste sábado (1º), a saída do técnico Rodrigo Silva, que estava no clube desde 2023, e obteve as classificações para os playoffs nas duas últimas temporadas, e em 2025, para a disputa da Copa Super 8.

Com a saída de Rodrigo, o argentino Leandro Hiriart Ferraguti, 45 anos, que atuava como auxiliar técnico, assume interinamente a equipe.

Na atual temporada, o União Corinthians venceu o Pato Basquete (PR), na estreia, e perdeu para Bauru (SP) e Sesi-Franca (SP). Na classificação, o time gaúcho está no 13º lugar.