União Corinthians perde para o Mogi Basquete e segue sem vencer fora de casa no NBB

Ruivo marcou 10 pontos e deus sete assistências. Fabricio Miguel. / Mogi Basquete/Divulgação

O União Corinthians voltou a ser derrotado, fora de casa, no Novo Basquete Brasil. Nesta sexta-feira (21), em Mogi das Cruzes, o time gaúcho foi superado pelo Mogi Basquete por 101 a 71 e perdeu a quinta partida longe de Santa Cruz do Sul.

Com o resultado, a equipe treinada pelo argentino Leandro Hiriart, recentemente efetivado no comando do time, após a demissão de Rodrigo Silva, está em 13º lugar na classificação da temporada regular, com quatro vitórias (todas em casa) contra cinco derrotas (todas como visitante).

Este foi ainda o terceiro jogo seguido no NBB, que o União Corinthians fez fora de casa sofrendo mais de 100 pontos. Antes, havia sofrido 102 do Paulistano e 101 do Pinheiros.

Seis jogadores de Mogi, que está em terceiro com oito vitórias contra duas derrotas, marcaram 10 ou mais pontos. O grande nome foi o pivô Paulo, com 19 pontos e cinco rebotes. O armador Gabriel Campos marcou 18.

No time gaúcho, o pivô estadunidense Devon Scott anotou um duplo-duplo de 16 pontos e 10 rebotes.

