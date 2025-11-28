Três brasileiros garantam vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Skate Street 

João Lucas Alves, Giovanni Vianna e Wallace Gabriel seguem na disputa pelo título. Julio Detefon / CBSK/Divulgação

Os brasileiros Giovanni Vianna, João Lucas Alves e Wallace Gabriel estão na semifinal da Copa do Mundo de Skate Street, disputada em Kitakyushu, no Japão. A busca por vaga na decisão acontecerá no sábado (29), às 4h35 (de Brasília). O canal Sportv 2 e a worldskate.tv anunciam a transmissão.

Nesta sexta-feira (28), cada skatista pode realizar duas voltas, valendo como nota final a apresentação de maior pontuação. O paulista Giovanni Vianna se classificou em quinto lugar, com 62.47 na primeira volta. Já o gaúcho João Lucas Alves, o Xuxu, e o também paulista Wallace Gabriel se garantiram no top 15, ficando com a 11ª e a 15ª colocação, respectivamente.

O único brasileiro eliminado foi Ivan Monteiro. O skatista de São Paulo fechou o evento na 34ª posição.

Feminino

Na disputa feminina, as brasileiras não conseguiram uma das 16 vagas para as semifinais. Isabelly Ávila ficou em 20º e Pâmela Rosa foi a 36ª colocada.