Tottenham e Manchester United se enfrentam neste sábado (8), às 9h30min, pela 11ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Escalações para Tottenham x Manchester United
Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Rodrigo Bentancur e Pape Mata Sarr; Brennan Johnson, Wilson Odobert e Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank.
Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Matthijs de Ligt e Leny Yoro; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko. Técnico: Ruben Amorim.
Arbitragem para Tottenham x Manchester United
Samuel Barrott auxiliado por Timothy Wood e Nick Greenhalgh. VAR: John Brooks.
Onde assistir a Tottenham x Manchester United
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.