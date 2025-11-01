Tottenham e Chelsea se enfrentam neste sábado (1º), pela 10ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 14h30min, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.
Escalações para Tottenham x Chelsea
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bentancur, João Palhinha; Kudus, Bergvall, Xavi Simons; Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank
Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Garnacho (Bynoe-Gittens), João Pedro. Técnico: Enzo Maresca
Onde assistir a Tottenham x Chelsea
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+