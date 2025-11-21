Torcida do Palmeiras agenda festa em apoio ao time antes de viagem para a final da Libertadores

A torcida do Palmeiras programou uma festa para apoiar o elenco antes da viagem para o Peru para a disputa da final da Libertadores contra o Flamengo, dia 29. A celebração será no próximo domingo, dia 23, às 11h, em frente à Academia de Futebol, um dia após o duelo contra o Fluminense, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Segundo os organizadores do evento, o objetivo é se despedir dos jogadores antes da decisão continental em clima de festa. Na terça-feira, dia 25, às 21h30, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, dia 26, toda a delegação embarca com direção a Lima, capital peruana.

Por determinações da Conmebol, os finalistas da Libertadores precisam chegar na sede da decisão com 72h de antecedência. Por isso, a diretoria alviverde decidiu viajar para a capital peruana direto de Porto Alegre, ao invés de retornar a São Paulo e depois ir a Lima.

Para a festa de despedida, os torcedores vão receber o ônibus do clube alviverde na saída da Academia de Futebol, durante o deslocamento do elenco para o aeroporto, antes do embarca para o Rio Grande do Sul.