Todos os campeões da Copa Sul-Americana

O Lanús conquistou seu segundo título da Copa Sul-Americana neste sábado, após o primeiro triunfo em 2013, ao derrotar o Atlético-MG por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, em Assunção, no Paraguai.
Com isso, se juntou ao grupo de seis times bicampeões da competição.
Esta é a lista dos vencedores da Copa Sul-Americana:
Ano Campeão Vice-campeão
2002 San Lorenzo (Argentina) Atlético Nacional (Colômbia)
2003 Cienciano (Peru) River Plate (Argentina)
2004 Boca Juniors (Argentina) Bolívar (Bolívia)
2005 Boca Juniors (Argentina) Pumas (México)
2006 Pachuca (México) Colo Colo (Chile)
2007 Arsenal (Argentina) América (México)
2008 Internacional (Brasil) Estudiantes (Argentina)
2009 Liga de Quito (Equador) Fluminense (Brasil)
2010 Independiente (Argentina) Goiás (Brasil)
2011 Universidad de Chile (Chile) Liga de Quito (Equador)
2012 São Paulo (Brasil) Tigre (Argentina)
2013 Lanús (Argentina) Ponte Preta (Brasil)
2014 River Plate (Argentina) Atlético Nacional (Colômbia)
2015 Santa Fe (Colômbia) Huracán (Argentina)
2016 Chapecoense (Brasil) Atlético Nacional (Colômbia)
2017 Independiente (Argentina) Flamengo (Brasil)
2018 Athletico Paranaense (Brasil) Junior Barranquilla (Colômbia)
2019 Independiente del Valle (Equador) Colón (Argentina)
2020 Defensa y Justicia (Argentina) Lanús (Argentina)
2021 Athletico Paranaense (Brasil) Red Bull Bragantino (Brasil)
2022 Independiente del Valle (Equador) São Paulo (Brasil)
2023 Liga de Quito (Equador) Fortaleza (Brasil)
2024 Racing Club (Argentina) Cruzeiro (Brasil)
2025 Lanús (Argentina) Atlético-MG (Brasil)
Times mais vezes campeões (todos com dois títulos):
Lanús (2013 e 2025), Liga de Quito (2009 e 2023), Boca Juniors (2004 e 2005), Independiente (2010 e 2017), Athletico-PR (2018 e 2021), Independiente del Valle (2019 e 2022).
* AFP