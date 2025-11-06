Time de Tiago Splitter acaba com a invencibilidade do atual campeão da NBA; veja outros destaques da rodada

O Portland Trail Blazers, comandado por Tiago Splitter, acabou com a invencibilidade do Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA e único time que ainda não havia perdido na atual temporada. A equipe do técnico brasileiro venceu por 121 a 119 e ocupa a sexta posição do Oeste. O OKC segue na liderança da conferência, com oito vitórias e uma derrota.
O destaque da partida foi o ala Deni Avdija, com 26 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Apesar da derrota do OKC, Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do jogo, com 35 pontos.
As duas equipes voltam à quadra no sábado. O Blazers enfrenta o Miami Heat, fora de casa, e o Oklahoma City Thunder visita o Sacramento Kings.
Doncic iguala recorde
O armador Luka Doncic liderou o Los Angeles Lakers na vitória por 118 a 116 contra o San Antonio Spurs, com 35 pontos, 13 assistências, nove rebotes e cinco roubos de bola. O esloveno se juntou a Wilt Chamberlain como os únicos jogadores da história NBA com 200 pontos nos cinco primeiros jogos da temporada.
Mesmo sem a presença do astro LeBron James no início da temporada, o Lakers faz uma campanha surpreendente e é o vice-líder do Oeste, com sete vitórias e duas derrotas. O Spurs é o quinto, com cinco triunfos e dos reveses.
Vitórias e triplos-duplos
O Denver Nuggets chegou à quinta vitória em sete jogos com mais uma atuação dominante de Nikola Jokic. O pivô sérvio registrou 33 pontos, 15 rebotes e 16 assistências na vitória por 122 a 112 contra o Miami Heat e terminou a partida como líder nestes três fundamentos.
A quarta-feira também foi especial para Russell Westbrook, que chegou ao seu 204º triplo-duplo na NBA, o primeiro pela atual franquia. O jogador comandou a vitória por 121 a 116 do Sacramento Kings contra o Golden State Warriors, com 23 pontos, 16 rebotes e 10 assistências e se tornou o armador com mais rebotes na história da liga (8.734), ultrapassando Jason Kidd (8.725).
Resultados de quarta-feira (5/11)
Los Angeles Lakers 118 x 116 San Antonio Spurs
Sacramento Kings 121 x 116 Golden State Warriors
Boston Celtics 136 x 107 Washington Wizards
Portland Trail Blazers 121 x 119 Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets 122 x 112 Miami Heat
Cleveland Cavaliers 132 x 121 Philadelphia 76ers
New York Knicks 137 x 114 Minnesota Timberwolves
Memphis Grizzlies 109 x 124 Houston Rockets
Detroit Pistons 114 x 103 Utah Jazz
Dallas Mavericks 99 x 101 New Orleans Pelicans
Indiana Pacers 103 x 112 Brooklyn Nets
Jogo de quinta-feira (6/11)
Phoenix Suns x Los Angeles Clippers