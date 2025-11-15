Time de Neymar é campeão da etapa brasileira da Kings League e vai buscar o título continental

A Furia, time que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, conquistou o título da segunda edição da Kings League Brasil ao derrotar o G3X, de Gaules e Kelvin, por 3 a 1 nos shootouts, na noite desta sexta-feira.

Com a vitória, a equipe garantiu vaga na Kings Cup America, torneio que reunirá os campeões do Brasil e do México. Agora, a Furia aguarda o vencedor da etapa mexicana, que será definido no domingo, no Final Four disputado em El Domo, na Cidade do México.

A decisão foi realizada na Trident Arena, em Guarulhos, que recebeu grande público e contou também com a presença de Marcos e Cafu, pentacampeões mundiais, convidados para celebrar a noite.

Dentro de campo, o título veio depois de uma final marcada por viradas e um papel decisivo do goleiro Victão. Após o empate por 4 a 4 no tempo regulamentar, o camisa 33 brilhou nos shootouts ao defender três cobranças e assegurar a taça - além da passagem à disputa continental.