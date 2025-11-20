Thâmela/Vic e Carol Solberg/Rebecca avançam às quartas do Mundial de Vôlei de Praia; Ana Patrícia/Duda desistem

Thâmela (E) e Vic (D) festejam classificação com torcida brasileira. Volleyball World / Divulgação

Duas das três duplas brasileiras, no torneio feminino do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália, conquistaram vaga ns quartas de final. Thâmela/Vic e Carols Solberg/Rebecca, que ocupam os números 1 e 2 do ranking se classificaram. Já Ana Patrícia/Duda, atuais campeãs olímpicas e ouro no Mundial de 2022 e prata em 2023, desistiram do torneio e foram eliminadas.

Nesta quinta-feira (20), foram disputados os jogos das oitavas de final e Thâmela e Vic precisaram voltaram a derrotar as ucranianas Tetiana Lazarenko e Daria Romaniuk.

As duas parcerias já haviam se enfrentado na fase de grupos, com vitória brasileira por 2 a 1. O cenário se repetiu e mais uma vez as europeias deram muito trabalho. No final o placar foi de 21/18, 11/21 e 15/8 para as líderes do ranking.

Em busca de vaga na semifinal, as brasileiras vão enfrentar as italianas Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, que passaram pelas alemãs Linda Bock e Louisa-Christin Lippmann por 21/18 e 21/14. A partida está marcada para esta sexta-feira (21), à 1h (de Brasília).

Carol Solberg e Rebecca batem alemãs e vão encarar vice-campeãs olímpicas

Carol Solberg (E) e Rebecca (D) ainda não perderam no Mundial. Volleyball World / Divulgação

A segunda parceria a se classificar foi de Carol Solberg e Rebecca, que venceram as alemãs Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne, por 2 a 0, parciais de 21/17 e 21/18.

Invictas no campeonato, após cinco partidas, as brasileiras terão um confronto dificílimo nas quartas de final. Elas vão enfrentar as canadenses Melissa Humaña-Paredes e Brandie Wilkerson, que bateram as espanholas Daniela Álvarez e Tania Moreno por 21/15 e 21/11. O jogo acontecerá na sexta, às 7h50.

Campeãs olímpicas desistem

Se as vice-campeãs em Paris-2024 seguem na briga pelo título, as medalhistas de ouro desistiram do torneio. As brasileiras Ana Patrícia e Duda não entraram em quadra para enfrentar as estadunidenses Julia Donlin e Lexy Denaburg, que venceram por desistência (w.o).

De acordo com o Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), "após avaliação médica, a comissão técnica da dupla Duda e Ana Patrícia e a CBV decidiram retirar a equipe da Copa do Mundo disputada em Adelaide, na Austrália. Assim que retornarem ao Brasil serão realizados exames complementares".

