Thâmela e Vic vencem italianas e avançam às semifinais do Mundial de Vôlei de Praia

Líderes do ranking mundial nesta temporada, as brasileiras Thâmela e Vic estão classificadas para a semifinal do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália.
Nesta sexta-feira (21), elas derrotaram as italianas Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/19 e agora vão em busca da maior final de suas carreiras.
Campeãs de duas etapas e vice-campeãs em outras duas do Circuito Mundial em 2025, Thâmela e Vic ainda devolveram a derrota, para as italianas, da final do Elite 16 de Hamburgo, na Alemanha, em agosto.
Na semifinal, elas vão enfrentar as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova, bicampeãs europeias em 2019 e 2022, que venceram as estadunidenses Molly Shaw e Kelly Cheng por 21/18 e 21/17.
O confronto com Graudina e Samoilova será uma reedição da final do Elite 16 de Ostrava, na República Tcheca, em junho. O jogo na Austrália está programado para este sábado (22), às 2h20min (de Brasília).
A outra semifinal ainda será definida entre as vencedoras da partida entre as brasileiras Carol Solberg e Rebecca e as canadenses Melissa Humaña-Paredes e Brandie Wilkerson e o confront estadunidense de Kristen Nuss e Taryn Kloth e Julia Donlin e Lexy Denaburg.