Tenista mais velho que chegou ao topo do ranking mundial se aposenta aos 45 anos

Bopanna (E) venceu o Aberto da Austrália de 2024, com Ebden (D). WILLIAM WEST / AFP

O indiano Rohan Bopanna anunciou neste sábado (1º) sua aposentadoria aos 45 anos. Especialista em duplas, ele foi o mais velho tenista a alcançar o topo do ranking mundial (simples ou duplas) e chegou ao posto ao vencer o Aberto da Austrália em 2024 ao lado do australiano Mattew Ebden.

O principal de 26 títulos de sua carreira o levou à liderança do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) aos 43 anos e 331 dias, superando Mike Bryan, dos EUA, que detinha o recorde de número um mais velho com 41 anos e 76 días.

— Como dizer adeus a algo que deu sentido à sua vida? Depois de 20 anos inesquecíveis no circuito, chegou a hora. Estou oficialmente pendurando a raquete. Meu coração está pesado e grato. O tênis não foi apenas um jogo para mim. Deu-me um propósito quando estava perdido, força quando estava quebrado e fé quando o mundo duvidou de mim— escreveu Bopanna em suas redes sociais.

Bopanna conquistou 26 títulos com 15 parceiros diferentes e acumulou 539 vitórias no circuito. Em simples, nunca conseguiu destaque, sem nunca ter figurado entre os top 200 e sem ter disputado um Grand Slam. Apesar de ser especialista em duplas, Bopanna foi fundamental em um confronto com o Brasil pela repescagem da Copa Davis em 2010 ao disputar duas partidas de simples, em Chennai. Ele perdeu do então número um do Brasil, Thomaz Bellucci, em cinco sets e fez o terceiro ponto dos indianos no quinto e decisivo jogo, contra Ricardo Mello.

A última partida de Bopanna aconteceu no Masters 1000 de Paris, quando ao lado de Alexander Bublik foi derrotado por John Peers e JJ Tracy na primeira rodada.