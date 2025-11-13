'Tem que ser humilde de reconhecer que vai pra Copa ficar no banco', diz Edmilson sobre Neymar

Sem uma vaga confirmada na Copa do Mundo de 2026, a falta de uma convocação de Neymar para a competição mundial continua nos holofotes do futebol. Desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira, o atacante do Santos não foi chamado.

Durante um evento realizado na quarta-feira, 12, o ex-jogador Edmilson elogiou o camisa 10 do Santos, mas afirmou à TNT Sports que ele terá que "ser humilde e reconhecer que possivelmente vai ficar no banco, não vai entrar direto nos jogos e até ficar de fora de uma ou duas partidas".

O pentacampeão garantiu que se o atacante mantiver a mentalidade de pensar no melhor "para o grupo", sua presença será decisiva na conquista de mais uma Copa do Mundo.

"O Neymar é um jogador raro de encontrar. Se você olha para o mercado, é difícil encontrar jogadores com o perfil dele, mas ele já tem certa idade e teve suas lesões", opinou o pentacampeão.