Técnico do Tottenham é ignorado por jogadores após derrota para o Chelsea; veja vídeo

Frank (foro) não foi cumprimentado por Micky van de Ven e Djed Spenc. JUSTIN TALLIS / AFP

A derrota por 1 a 0 para o Chelsea no sábado (1º), pela 10ª rodada da Premier League, gerou desconforto entre dois jogadores do Tottenham e o técnico Thomas Frank. Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o treinador dinamarquês sendo completamente ignorado por Micky van de Ven e Djed Spenc ao fim da partida.

Logo após o apito final no Tottenham Hotspur Stadium, Frank se dirige ao centro de campo e tenta falar com Micky van de Ven e Djed Spenc. Sob muitas vaias, o zagueiro e o lateral-direito não cumprimentam ou respondem o treinador e seguem diretamente para o vestiário.

Veja o vídeo

Thomas Frank se vira e encara os dois jogadores após ser ignorado. Apesar disso, ele minimizou a situação em entrevista coletiva após a partida:

— Os jogadores estão frustrados, claro. Eles querem jogar bem, gostam de ganhar e de render ao máximo. Por isso, entendo. Podemos ser constantes tanto nos bons e nos maus momentos. Por isso, saudei a torcida — declarou.

Leia Mais Com mudança na zaga, Grêmio está escalado para enfrentar o Corinthians

Com a derrota no clássico de Londres, o Tottenham estacionou no quinto lugar, com 17 pontos — mesma pontuação do Chelsea, que ocupa a 6ª posição.



