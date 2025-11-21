Técnico do Liverpool confirma retorno do goleiro Alisson

Lesionado desde o final de setembro, o goleiro brasileiro Alisson retornará ao time titular do Liverpool neste fim de semana, anunciou nesta sexta-feira (21) o técnico Arne Slot.

Após a data Fifa, os 'Reds' recebem no sábado o Nottingham Forest, que está na zona de rebaixamento, num jogo em que precisa se recuperar depois de cinco derrotas nas últimas seis rodadas do Campeonato Inglês.

Alisson se lesionou no dia 30 de setembro, na derrota para o Galatasaray pela Liga dos Campeões, e desfalcou o time de Anfield em oito jogos.

"Sim, ele está pronto para jogar e será titular", afirmou Slot em entrevista coletiva.

Mas nem tudo são boas notícias no departamento médico do Liverpool, já que o meia-atacante alemão Florian Wirtz e o lateral-direito norte-irlandês Conor Bradley voltaram lesionados depois de defenderem suas seleções.

"Não espero que Conor esteja disponível nos próximos 22 dias, a não ser que aconteça um milagre. A ausência de Florian não deve ser tão longa", revelou o treinador.

O Liverpool vai encarar nas próximas três semanas uma maratona de sete jogos, dois deles na Champions, contra PSV Eindhoven, em Anfield, e Inter de Milão, em San Siro.